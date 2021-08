"Je ne m’y attendais vraiment pas", réagit la vice-championne d’Europe du pentathlon. "J’ai signé trois records personnels et suis passée à deux doigts d’un quatrième. C’est une merveilleuse journée." Que la citoyenne de Vilvorde boucle devant Nafissatou Thiam, seulement 3e avec 3921 points. "Cela doit être la toute première fois de ma carrière que ça m’arrive. Cette journée confirme le gros travail effectué ces derniers temps. Cela porte ses fruits aujourd’hui."

Le javelot est son point faible: "J’ai progressé dans ce domaine-là aussi"

À 25 ans, Noor Vidts réussirait-elle à se hisser sur le podium olympique, alors que l’on ne l’attend pas ? Un peu comme Nafi Thiam il y a cinq ans à Rio ? "Je ne sais pas, je ne veux pas encore penser au podium. Cela peut paraître bête de dire ça, mais j’aborde une épreuve à la fois, je ne me projette pas." Si elle reste prudente, c’est parce qu’elle sait que tout peut vite basculer, surtout au lancer du javelot, son point faible. "J’ai progressé dans ce domaine-là aussi. On verra ce que ça donne mais je suis aux anges." On la comprend aisément.