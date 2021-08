Notre consultant Elliot Van Strydonck connaît très bien les deux arbitres désignés pour la finale : le Néerlandais Coen van Bunge et le Polonais Marcin Grochal. "Coen, je le connais très bien pour l’avoir eu souvent en championnat néerlandais. Il est très bien. C’est un arbitre ouvert au dialogue qui n’a rien contre les Belges. En plus, beaucoup de Red Lions jouent aux Pays-Bas et le connaissent. Il n’a pas peur de demander une vidéo pour lui. Il l’avait fait sur le stroke face à l’Inde. Quant à Grochal, c’est un jeune arbitre (37 ans) qui monte et qui est promis à être un futur tout grand."