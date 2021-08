Que les Japonais soient tatillons est un euphémisme. L’ordre et la discipline rythment leur quotidien. Leur sens du détail aussi. Nous en avons fait les frais. Jeudi, nous nous sommes rendus au stade de bonne heure en vue de la finale des Red Lions. Les contrôles étaient assez classiques malgré la présence d’une délégation belge plus nombreuse dans la tribune de presse. Médaille oblige. Ce qui n’était pas prévu, c’était la présence d’un groupe australien juste en-dessous de nos tablettes de travail. Ayant l’habitude de stades vides depuis le début de la quinzaine, nous étions plutôt amusés par le bruit. Mais, ces sympathiques australiens ont capté souvent l’œil des caméras qui scrutaient la moindre émotion en tribune. En arrière-plan, notre présence semblait déranger. À la mi-temps, un bénévole, avec le sourire, venait avec un rouleau de tape en nous demandant de "masquer". Notre première réaction était de voir si notre masque était peut-être abîmé. En réalité, il en voulait à notre ordinateur. La marque figurait sur l’avant et passait régulièrement à la télévision. Or, cette marque ne figurait pas sur la liste des sponsors. Après un petit coup de tape sur le logo et un autre sur le logo à côté de la souris tactile (?), notre interlocuteur repartait avec le sourire et le sentiment d’avoir sauvé le monde.