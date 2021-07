"Now's the time": découvrez l'hymne du Team Belgium pour les JO JO - Team Belgium N. Ch. Les artistes belges REGI et Mademoiselle Luna ont co-signé un air électro destiné à nos 122 athlètes.

Les JO de Tokyo, c'est déjà dans neuf jours ! Et alors que la plupart de nos athlètes sont déjà sur place pour les derniers préparatifs, voilà qu'ils peuvent s'entraîner avec leur propre hymne dans les oreilles. A coups de "beats entraînants et de positives vibes", comme le décrit le communiqué du Team Belgium, nos compatriotes qui apprécient l'électro pourront se motiver au cours des prochains jours.



Espérons que cette motivation débouchera sur de belles performances et un autre hymne: la Brabançonne, qu'on espère entendre à quelques reprises dans les prochaines semaines !