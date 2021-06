World Skate a officialisé ce mercredi la liste des 80 skateboarders (40 hommes et 40 femmes, représentant 26 nationalités, répartis équitablement entre ‘street’ et ‘park’) qui seront amenés à disputer la première compétition olympique de l’histoire de cette discipline. Parmi les noms des heureux élus, on retrouve deux Belges, Axel Cruysberghs (23e mondial) et Lore Bruggeman (22e mondiale). Lors des championnats du monde de la spécialité, qui se sont déroulés la semaine passée à Rome, dernière étape dans le processus de qualification, ils ont tous les deux conforté leur place dans le top 20 au ranking olympique (3 athlètes par pays) en prenant respectivement la 17e et la 15e place ainsi que les nombreux points correspondants (5140 et 7140 points). De quoi les assurer de rentrer dans l'histoire, dans quelques semaines, au Japon !

© D.R.