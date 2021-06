À 50 jours du début des JO, le chef de mission pour la Belgique estime que les Jeux peuvent avoir lieu "de manière sûre". Entretien

Responsable du département du Sport de haut niveau au COIB et chef de mission pour Tokyo 2020, Olav Spahl fait le point sur différents dossiers alors que les Jeux pointent à l'horizon.

Olav Spahl, quel sentiment cela vous procure-t-il de savoir que les Jeux olympiques de Tokyo s’ouvriront dans 50 jours à peine ?

"C’est un sentiment très positif. On entre dans la dernière ligne droite, l’atmosphère générale au niveau sportif est très bonne également avec des qualifications qui s’enchaînent. Et les préparatifs s’accentuent à différents niveaux. Premièrement, avec tout ce qui concerne les vols, les logements, les transports sur place, le fret, etc. Deuxièmement, au niveau administratif, avec tout ce que la situation sanitaire a entraîné comme supplément de travail, les plans d’activité par exemple. Enfin, troisièmement,