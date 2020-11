Le chef de mission du Team Belgium dit partager l’optimisme de Thomas Bach.

À J-244, au bout d’un stage virtuel couronné de succès (105 sportifs et plus de 50 membres de l’encadrement y ont participé), le COIB a fait le point, ce vendredi, sur la préparation de nos athlètes olympiques et sur les perspectives relatives aux Jeux de Tokyo. Ceux-ci, dans le contexte sanitaire actuel, restent incertains même si le CIO, via son président Thomas Bach, prône l’optimisme.

"Je partage cet optimisme !" lance Olav Spahl, notre chef de mission, qui n’hésite plus à accoler des chiffres sur ses prédictions. "Bien sûr, il y a encore une petite incertitude, mais il y a, selon moi, 90 % de chance que les Jeux aient bien lieu l’été prochain à Tokyo. Ces dernières semaines, des championnats du monde et d’Europe ont pu être organisés sous des mesures très strictes : c’est encourageant. Pour moi, il s’agit plutôt de savoir quel sera le cadre. Pourrons-nous parler de Jeux olympiques ou plutôt de compétitions olympiques ? Car tout ce qui tourne autour de l’événement sera impacté."

