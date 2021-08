Une prestation suivie de près dans la baie d'Ensohima par Evi Van Acker. Médaillée de bronze en Laser Radial aux JO de Londres en 2012, Van Acker est désormais directrice technique de la fédération belge de voile et de surf. "Emma a réalisé une excellente prestation lors de la course aux médailles. C'est dommage que cela ne rapporte qu'une 4e place mais elle ne peut pas s'en vouloir", a souligné la Gantoise. "Elle ne pouvait pas faire mieux ce dimanche. Elle n'avait pas son sort en mains après une dernière journée compliquée avec une 17e et une 21e place. Elle a montré ce qu'elle valait."

Après sa médaille de bronze à Londres en 2012, Evi Van Acker a également connu la sensation de terminer à la 4e place aux JO de Rio en 2016. "Il n'y a rien de pire et cela laisse un goût amer en bouche", se souvient Van Acker. "Mais nos situations ne sont pas comparables. Ce sont ses premiers JO et l'expérience olympique est importante pour un athlète. Les Jeux, c'est une expérience spéciale à gérer au niveau du stress et des émotions. Mais elle l'a très bien gérée et elle prendra cette expérience avec elle aux JO de Paris en 2024."