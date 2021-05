Depuis des mois il travaille comme un fou avec son entraîneur, Pascale Henkinbrant, pour se perfectionner et s’améliorer. Ce week-end, du côté de Nottwil en Suisse, Roger Habsch a récolté les premiers fruits des nombreuses heures passées à la salle de musculation, sur les rouleaux ou sur la piste. Dans le canton de Lucerne, le Liégeois a explosé ses temps sur 100 (de 20.05 à 19.75) et 200 mètres (38.52 à 36.83) en chaise tout en se rapprochant des records du monde propriétés d’un autre Belge, Peter Genyn (19.71 et 36.62), qui a terminé derrière Roger Habsch à Nottwil.

"Je suis un peu surpris et content de mes chronos car j’améliore de quasiment deux secondes mon meilleur temps sur 200 mètres et je suis passé sous la barre des 20 secondes sur le 100 mètres", expliquait celui qui est surnommé Roro le défi. "C’est surtout ma performance sur le double hectomètre qui me ravit car on ne l’a pas beaucoup travaillé en extérieur à la sortie de l’hiver. Cette performance est vraiment terrible car je suis à deux dixièmes du record du monde."