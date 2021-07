La Brabançonne Wallonne, 41 ans et 216e mondiale, a reçu une note de 67.251, après le passage de 28 des 58 combinaisons au programme. Les deux premiers de chacun des six groupes ainsi que les six meilleurs scores ensuite (égalité compris) sont qualifiés pour le Grand Prix Freestyle de mercredi.

Dans le groupe A, la Britannique Charlotte Fry sur Everdale et la Suédoise Therese Nilshagen avec Dante Welting Old ont assuré leur billet pour le freestyle. Dans le groupe B, les deux premiers sont la Danoise Cathrien Dufour sur Bohemian et le Néerlandais Edward Gal (Total US).

Laurence Roos sur Fil Rouge est dans le groupe D, le premier de la soirée de dimanche à 17h00 locales (10h00 belges). Domien Michiels (Intermezzo van het Meerida) est dans le groupe E à 18h45 (11h45 heures belges), l'avant-dernier, dimanche aussi. Tous les groupes sont composés de dix combinaisons sauf le premier qui en compte neuf.

Les huit premiers pays se disputeront les médailles mardi dans le Grand Prix Special. Les 18 premiers en individuel seront qualifiés pour le freestyle de mercredi.

C'est la première fois depuis 1928 à Amsterdam que la Belgique peut envoyer une équipe pour le dressage aux Jeux Olympiques de Tokyo.