Philippe Vander Putten, le CEO du COIB, espère une décision rapide pour les Jeux.

La question continue à diviser le monde, et particulièrement les milieux sportifs : faut-il, oui ou non, maintenir les Jeux olympiques de Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020 ? Cette semaine, dans le contexte de pandémie de coronavirus, le CIO a consulté, par vidéoconférence, les fédérations sportives et les comités olympiques. Philippe Vander Putten, le CEO du Comité olympique et interfédéral belge, y a participé.

(...)