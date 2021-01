Membre du CIO, le président du Comité Olympique et Interfédéral Belge coupe court aux rumeurs d’annulation ou de nouveau report des JO de Tokyo.

Depuis ce jeudi, et la publication d’un article du ‘Times’ affirmant que le gouvernement japonais aurait convenu "en privé" que l’organisation des Jeux olympiques à Tokyo à partir du 23 juillet était impossible en raison du contexte sanitaire, les commentaires vont bon train. Les JO, déjà reportés d’un an, pourront-ils se tenir aux dates prévues à l’été 2021 ? Pour Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB et membre du CIO que nous avons contacté ce vendredi matin, cela ne fait aucun doute.

(...)