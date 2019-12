Tout en se montrant ambitieux, Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB, rappelle les aléas du sport de haut niveau.

En visite à Belek, cette semaine, le président du COIB, Pierre-Olivier Beckers, a rappelé qu’il plaçait la barre plus haut pour Tokyo que pour Rio, dont la Belgique était revenue en 2016 avec six médailles et dix-neuf places de top 8.

(...)