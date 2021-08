Né softenon, sans bras et avec une jambe plus courte que l’autre, à la suite de la prise d’un médicament par sa maman lors la grossesse, Piotr Van Montagu a vécu les quatre premières années de sa vie dans un orphelinat en Pologne où on ne s’occupait pas de lui. Puis sa vie a changé à quatre ans quand il a été adopté en Belgique et que ses nouveaux parents lui ont permis de s’exprimer et de bouger.

Piotr a alors acquis une volonté d’indépendance qui lui permet aujourd’hui de se débrouiller seul dans la vie quotidienne - il conduit une voiture - mais aussi de participer dès ce vendredi à ses premiers Jeux. Avant d’entamer son concours de qualification, l’archer sans bras a évoqué son attrait pour son sport.

Piotr, pouvez-vous expliquer comment vous avez découvert le tir à l’arc ?