Côté belge

A l'international

La bonne nouvelle de la nuit provient du duo Tim Brys/Niels Van Zandweghe qui s’est qualifié pour la finale du deux de couple poids légers en aviron. Ils ont terminé à la troisième place de leur demi-finale.En badminton, la badistea été sortie en deux sets (21-11, 21-17) face à l’Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung. La 38e est éliminée en phase de poules comme en 2012 à Londres et quatre ans plus tard à Rio.En cyclisme,a terminé 19e du contre-la-montre remporté par la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten. A noter que chez les hommes, Wout van Aert et Remco Evenepoel s’élanceront dans la matinée pour tenter d’apporter une troisième médaille à la Belgique.L'autre moment fort de ce mercredi, côté belge, sera la demi-finale de notre équipe de basket 3x3 contre la Lettonie, à 11h40. La petite finale se déroulera ensuite à 14h15 et la grande à 15h25.Du côté de la natation, les médailles continuent de pleuvoir . Ainsi, Ariarne Titmus a décroché un nouveau sacre à Tokyo sur le 200 m nage libre. L’Australienne s’est même offert le luxe de battre un record olympique. De son côté, Kristof Milak a remporté le 200m papillon, la Japonaise Ohashi le 200m quatre nages et Katie Ledecky le 1500 m.En aviron, notons le titre pour la Roumanie dans le deux de couple dames et la France pour le deux de couple messieurs. Deux records du monde sont tombés en quatre de couple dames et messieurs. Les Chinoises et les Hollandais ont raflé l’or.