Sauf pour des surhommes comme Bolt ou Phelps, la plupart des athlètes rêvent de décrocher une seule médaille olympique. Cette récompense ultime qui leur rappelle la raison de ces heures d’entraînements et de ces sacrifices. L’athlète Sifan Hassan espère elle être titrée dans trois épreuves : le 1.500 m, le 5.000 m et le 10.000 m. Un objectif qui paraît invraisemblable, mais sur la bonne voie. Déjà trois courses (sur six) dans les jambes et une première médaille d'or sur le 5.000 mètres. Mais pas le temps de souffler. Les courses s’enchaînent. Avec un tel palmarès et une telle expérience, cet exploit est à sa portée.

De multiples records du monde

L’athlète d’origine éthiopienne s’est naturalisée sous la nationalité néerlandaise en 2013. Pays où elle est arrivée cinq ans auparavant en tant que réfugiée. Pour sa première course sous les couleurs de son nouveau pays, elle décroche son premier titre international : championne d’Europe espoir de cross-country. À partir de ce moment, les records vont pleuvoir. Quasi coup sur coup, elle va améliorer les différents records nationaux sur les épreuves allant du 1.000 au 10.000 mètres. Mais son palmarès ne s’arrête pas aux frontières des Pays-Bas... Actuellement, elle détient trois records d’Europe sur 1.500, 5.000 et 10.000 m ainsi que deux records du monde sur le mile (1.609 m) et la course à l’heure. Rien que ça.

Un triplé qui a failli mal commencer

Cette nuit se déroulaient les premières séries qualificatives sur 1.500 m où Sifan Hassan prenait part dans la deuxième série. Restant logiquement à l’arrière du peloton sur le début de course pour minimiser ses efforts, au son de cloche qui annonce le tour final, Hassan a mis un coup d’accélérateur. Mais la Néerlandaise a été coupée dans son élan à cause d’une chute laissant le peloton s’écarter d’une vingtaine de mètres. Si certains auraient pu abandonner, ce n’est pas la mentalité de Sifan. En un instant, elle se relève et entame alors une remontada folle. L’athlète va remonter les coureuses une par une. 350 mètres plus loin, elle franchi la ligne d’arrivée première. Une place qui la qualifie donc pour les demi-finales malgré une sacré frayeur.

Prochaine course au programme : la demi-finale du 1.500 m ce mercredi. Les courses et les kilomètres vont tout doucement s’accumuler. Cette fameuse remontada qui l’a assuré d’une place en demi-finale lui coûtera-t-elle cher dans sa récupération dans les jours à venir ? Celle qui avait fait 5e sur le 1.500 mètres à Rio en 2016 rêve aujourd’hui de marquer l’histoire.