R. V.P., Th.V., A. Ma. et L.M, envoyés spéciaux à Tokyo

L’ambiance chez les athlètes n’est pas pareille que par le passé mais reste conviviale malgré le Covid.

La politique dans le village olympique est simple : pas de contact. Les athlètes sont masqués lors du moindre déplacement et sont testés tous les jours. Pas de quoi se réjouir a priori.

Le réfectoire géant, lieu de partage par excellence, a laissé place à des tables bardées de plexiglas séparant chaque participant. « Et cela ne facilite pas la discussion avec son voisin de table », sourit Sander Gillé, tennisman. On ne verra d’ailleurs plus les athlètes belges chasser les selfies auprès des joueurs de tennis ou de NBA. « Pourtant j’aimerais bien croiser les basketteurs du Team USA », sourit Joran Vliegen. « Je n’en fais pas une obsession mais c’est une discipline que je suis. »

(...)