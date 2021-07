Notre envoyé spécial David Lehaire a répondu à toutes vos questions dans le Facebook Live ci-dessous:







La médaille d'argent de Wout Van Aert est, à ce jour, la seule obtenue par la Belgique aux JO 2020. Un bilan satisfaisant mais qui aurait pu être meilleur, notamment après les 4e places de Kopecky et Van Riel et alors que Van Snick et Achab représentaient, eux aussi, de bonnes chances d'offrir un podium à la Belgique.