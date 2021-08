Le post sur Facebook est signé par les responsables de l'agence de marketing sportif, Julie Rumes et Lot Wielfaert, la compagne de l'intérieure flandrienne qui ne veulent pas se contenter d'excuses.

"En tant que bureau de gestion de nombreux athlètes professionnels en basket et en volley, c'est avec consternation, une profonde déception et une indéniable colère que nous avons pris connaissance de l'extrait audio dans lequel certaines de nos joueuses qui font partie des Belgian Cats, ont été, de façon non appropriée et gratuitement, insultées et humiliées par des personnes censées simplement commenter leurs exploits sportifs. En injuriant ouvertement et honteusement des sportives de haut niveau sur base de critères totalement hors de propos en la matière, les personnes concernées ont porté atteinte aux performances extraordinaires de ces athlètes", écrivent les responsables de l'agence. "Il est écoeurant de voir que des dommages humains incommensurables peuvent encore être infligés aujourd'hui à des joueuses et à leurs proches, à l'heure où les médias parlent de l'importance d'améliorer le bien-être mental des athlètes et le respect envers eux".

Lors de la diffusion de la réception des médaillés olympiques et d'une partie de la délégation belge de retour de Tokyo samedi après-midi via la chaîne Facebook Live de Sporza, le journaliste sportif Eddy Demarez s'est laissé aller à des commentaires insultants envers les Belgian Cats. La VRT a publié un communiqué dans la soirée pour présenter ses excuses et se distancier de son journaliste qui est provisoirement privé d'antenne.

Max Agency ne veut pas de contenter de simples excuses annonçant poursuivre ses démarches. "Nous attendons des réponses appropriées des autorités compétentes qui devraient aller au-delà des premières excuses habituelles et insignifiantes. Au nom de nos athlètes, nous veillerons à ce que l'injustice qui leur est faite soit reconnue et que le débat nécessaire à ce sujet ne s'estompe pas rapidement".