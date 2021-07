Après sa victoire dans le Giro 2019, Richard Carapaz détenait déjà une place à part dans l’histoire du sport équatorien, aux côtés du tennisman Andrès Gomez, victorieux de Roland-Garros en 1990 et du marcheur Jefferson Perez, jusqu’à ce samedi, le seul Équatorien médaillé d’or aux Jeux. À Atlanta, en 1996, Perez avait enlevé le titre olympique des 20 kilomètres marche, à 22 ans seulement. Il allait conquérir une médaille d’argent à Pékin, douze ans plus tard et entre-temps trois titres mondiaux dans la discipline. (...)