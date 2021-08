Il faudra du temps, beaucoup de temps sans doute, aux Belgian Tornados pour chasser leurs idées noires après cette finale du relais 4x400m bouclée à la quatrième place (comme en 2016) derrière les États-Unis (2.55.70), les Pays-Bas (2.57.18) et le Botswana (2.57.27), samedi, à Tokyo. Et pour ressentir de la fierté après ce superbe record de Belgique (2.57.88, soit 64 centièmes de gagnés) qui ne les aura pas empêchés de ressentir une énorme tristesse à l’issue de la course. (...)