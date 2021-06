Des dix gymnastes toujours en course pour intégrer l’équipe féminine belge pour les Jeux olympiques de Tokyo, il n’en subsistera bientôt plus que six (quatre titulaires probables et deux réserves). À l’issue du Flanders International Team Challenge se déroulant ce week-end et auquel douze nations ont été conviées, les entraîneurs français Marjorie Heuls et Yves Kieffer soumettront leur liste de gymnastes mardi prochain à la commission de sélection. L’officialisation des noms interviendra ensuite le 3 juillet. Pour l’heure, tout reste relativement ouvert.

"On prendra en compte tout le trajet vers Tokyo, dont chaque étape avait été définie au préalable, et qui a permis aux gymnastes, au fil des différents tests, de marquer des points disons en fonction de certains critères", explique Marjorie Heuls. "Il y a donc des tendances qui vont se confirmer, ou non, parce que certaines filles presteront mieux que d’autres. Cette dernière compétition est importante, parce qu’il y a un facteur stress à gérer, mais elle ne décidera pas de tout."