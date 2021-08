Avec un cinquième jet à 19,79 mètres, l'Américaine Raven Saunders s'est octroyée la médaille d'argent au lancer du poids cette nuit. 80 centimètres devant elle, la Chinoise Lijiao Gong qui décroche la plus belle des médailles, l'or. Et pour compléter le podium, la Néo-Zélandaise Adams.

Au moment de la cérémonie de remise des médailles, bien qu'elle ne soit pas sur la plus haute marche, tous les regards se sont braqués sur la médaillée d'argent. Alors que ses concurrentes posent pour les photos, sourire jusqu'aux oreilles, bouquet de fleurs dans une main et breloque dans l'autre, Raven Saunders décide de ne pas suivre le mouvement. Elle lève alors ses bras et les croise, de sorte à former un "X". Le regard fixe, aucune émotion ne transparaît.

Interrogée quelques minutes après, l'Américaine de 25 ans a expliqué son geste, faisant référence "aux personnes oppressées qui se battent et qui n’ont pas de plateforme pour faire entendre leur voix. Je suis heureuse de ramener cette médaille à la maison pour eux aussi, pas seulement pour moi. Bravo à tous mes frères et sœurs noirs. Bravo à toute ma communauté LGBTQ. Bravo à tous ceux qui s’occupent de santé mentale". En 2020, Hulk, comme elle se surnomme, a déclaré avoir traversé une dure période de dépression avec des pensées suicidaires. Cette médaille d'argent est tout d'abord une victoire sur elle-même.

Des gestes politiques pourtant bannis

En avril dernier, conformément à la règle numéro 50 de la charte olympique, le CIO avait annoncé que les athlètes seront interdits de toute protestation sur le terrain ou le podium. Autorisant cependant les athlètes à "manifester ou exprimer leurs opinions dans les médias, lors de conférences de presse et dans les zones mixtes".

Cela implique, en théorie, que Saunders soit sanctionnée. Mais de quelle manière, ça reste encore à voir. Le CIO n'a pas encore établi une liste de sanctions précises. Pour ce qui est du cas personnel de la lanceuse de poids, le porte-parole du CIO a déclaré en conférence de presse ce lundi matin que son dossier allait être étudié afin de comprendre ce qu'il s'est passé.

De son côté, le Comité olympique des États-Unis soutient le geste de son athlète à travers un communiqué : "L’USOPC a mené sa propre analyse et a établi que la manifestation pacifique de Raven Saunders pour une société plus juste et antiraciste à la fin de la cérémonie était respectueuse de ses adversaires et n’a pas violé nos règles liées aux prises de positions".

Reste à voir dans les heures à venir, quelle sera la décision du Comité international olympique. En 1968, les deux coureurs afro-américains Tommie Smith et John Carlos avaient été bannis à vie des Jeux pour un poing levé en guise de lutte contre la ségrégation raciale.