Côté belge

A l'international

C'était sans doute notre plus grande chance de médaille du jour. Jaouad Achab (taekwondo) a été éliminé dès le premier tour du tournoi des -68kg, par le Dominicain Bernardo Pie. Il subsiste une maigre chance de médaille de bronze pour le Bruxellois: il ira en repêchage si son adversaire atteint la finale.Autre chance de médaille et autre case repêchage: Charline Van Snick essayera de décrocher le bronze, comme à Rio, après avoir été sortie en quart de finale par l'Italienne Giuffrida., elle, n'a pas réussi à passer le premier tour du tournoi féminin de tennis. Si le chemin de la médaille était compliqué pour la n°1 belge, on regrettera qu'elle n'ait pas pu nous faire vibrer un peu plus longtemps après sa défaite face à la 37e mondiale: Alexandrova.En skateboard,n'est pas parvenu à se hisser en finale du street messieurs. Signalons enfin la décevante 10e place d'pour sa première régate en Laser Radial (voile), mais le chemin est encore long pour celle qui est également candidate à la médaille.La seule vraie bonne nouvelle de la nuit est venue despuisque nos basketteurs ont obtenu une deuxième victoire en trois matches, face à la Russie, faisant un nouveau pas vers les quarts de finale.L'événement de la nuit est sans doute venu du bassin de natation avec la troisième médaille d'or consécutive du relais australien féminin en 4X100 mètres,. On signalera également l'exploit d'Ahmed Hafnaoui, un Tunisien de 18 ans à peine, sacré en 400 mètres nage libre.Enfin, soulignons le test positif au Covid du n°6 mondial de golf, l'Américain