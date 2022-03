Après Linda Le Bon, c’est au tour de Rémi Mazi (malformation congénitale à l’avant-bras gauche) de représenter la Belgique sur les pistes de ski des Jeux paralympiques de Pékin. Si la délégation belge espérait une médaille de la part de l’ancienne militaire, ce n’est pas le cas du comptable pour qui la participation aux Jeux représente déjà une belle victoire.

Rémi, quels sont vos objectifs pour ces Jeux ?

"Améliorer mes points, décrocher deux bons classements et surtout terminer les courses. Je ne peux pas parler de top 5 ou top 10 car je suis un peu loin de ces critères. Je vais participer au slalom et slalom géant, les disciplines techniques où je suis le plus fort. En vivant et travaillant en Belgique, c’est difficile de se concentrer sur les épreuves de vitesse. J’en fais et je ne suis pas passé loin d’une qualification dans ces disciplines."

Est-ce que votre sélection pour les Jeux représente déjà un succès ?