Vasile Usturoi n'avait plus boxé depuis un an et demi à cause d'une blessure.



Vendredi à Minsk, il a battu le Hongrois Nandor Csoka, sur le score de 4 juges à 1, en seizièmes de finale chez les poids coqs (-56 kg) pour le premier combat de boxe de ces seconds Jeux Européens. Le Belge a bien entamé le match, remportant le premier round à l'unanimité des juges grâce à plusieurs coups en direction du Hongrois, 23 ans et médaillé de bronze au championnat d'Europe 2015.

© BELGA



"Ça s'est vraiment bien passé", a raconté Vasile Usturoi à la sortie du ring après une victoire 147-138. "Je reviens après un an et demi. J'ai bien commencé ce premier combat même si c'était physiquement un peu dur à la fin." Lundi, il défiera en huitièmes le Britannique Peter McGrail, 23 ans, champion d'Europe 2017 et médaillé d'or aux Jeux du Commonwealth 2018.

Hubert Firens était lui aussi ravi de la prestation de son poulain. "C'est très très bien de revenir comme ça après une telle absence, surtout contre un adversaire de ce niveau."

Victor Schelstraete sera le deuxième Belge à combattre à l'Uruchie Sports Palace vendredi. Le Gantois de 23 ans affrontera l'Autrichien Ahmed Hagag en seizièmes de finale des poids lourds (-91 kg) dans l'après-midi.