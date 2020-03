Le report des Jeux olympiques change les plans de tous les sportifs.

Un an, au plus tard. L'annonce du président japonais Shinzo Abe concernant le report des JO a des conséquences énormes sur le programme et la préparation des sportifs. Dès lors, comment vont faire les sportifs pour préparer les Jeux en 2021 alors qu'ils faisaient tout pour arriver au top de leur forme cet été. Et vont-ils tous réussir à conserver la motivation et l'énergie de s'entraîner jusque là ?

(...)