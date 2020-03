Le Comité Olympique et Interfédéral Belge salue de la décision du CIO et du gouvernement japonais de reporter, après 2020 mais au plus tard à l'été 2021, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.

C'est au travers d'un communiqué de presse qu'a réagi le COIB à l'annonce du report des JO.

Le COIB se dit également "convaincu que les Jeux de Tokyo 2020, qui devraient se tenir dès lors en 2021 seront un réel succès. De plus, des Jeux après une telle crise seront l'occasion pour le monde entier de se réunir autour d'un événement qui véhicule des valeurs fondamentales et universelles."



Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, veut assurer les athlètes de son soutien: "L’Adeps, Sport Vlaanderen, Ostbelgien et le COIB seront à 100% à disposition des athlètes pour que leur rêve deviennent réalité et qu’ils puissent aborder les Jeux de Tokyo – malgré le contexte très chahuté – dans des conditions de préparation optimales", avant d'adresser une pensée au "peuple japonais qui avait mis tant d'espoirs dans ces JO après avoir vécu tant de drames et une situation économique difficile ces dernières années."