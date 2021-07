Une terrible blessure au tendon d’Achille aurait pu briser sa jeune carrière en 2016 mais, cinq ans plus tard, Trayvon Bromell est ressuscité. Auteur du meilleur chrono de la saison en 9.77, l’Américain est le grand favori du 100 m à Tokyo et donc à la succession d’Usain Bolt.

Bromell revient de très loin. En 2015, sa troisième place mondiale sur la ligne droite à Pékin, à seulement 20 ans, ex aequo avec De Grasse et derrière… Bolt et Gatlin, l’avait propulsé comme possible future star de la discipline. Mais, dans la foulée, tout s’était écroulé pour le natif de St. Petersburg, en Floride, obligé de passer sur le billard après avoir souffert le martyre aux Jeux de Rio.