Avec 196 équipes de 5 coureurs sur la ligne de départ, le Run to Tokyo, organisé ce dimanche à l’Hippodrome de Boitsfort, promet d’être une belle fête sportive et populaire.

"D’autant que le soleil devrait, lui aussi, être de la partie !" souligne Pascal Dufourny, project Manager du COIB. "Nous attendons donc beaucoup plus de public aussi."

Ce très bel écrin, en bordure de la forêt de Soignes, se prête en effet à merveille à une journée en famille rythmée par les foulées d’un millier de sportifs de tous niveaux. "Il y a, bien sûr, des équipes extrêmement compétitives qui se battront pour la victoire à l’issue de ce marathon-relais mais la grande majorité des participants vient surtout pour passer un bon moment et pour vivre une expérience à part tout en se lançant un petit défi personnel. C’est la raison pour laquelle, à côté des distances de 10 et 15 km, on trouve également des distances beaucoup plus courtes à savoir 5 km et 2 km."

Joindre l’utile à l’agréable : telle est l’idée sous-jaçente à cet événement permettant de récolter des fonds et de soutenir financièrement le Team Belgium en vue des Jeux olympiques 2020 dont le thème sera omniprésent sur le site de Boitsfort. Les précédentes éditions avaient particulièrement bien fonctionné. "Septante-neuf olympiens participeront à ce Run to Tokyo et formeront une haie d’honneur au départ de la course", précise Pascal Dufourny. "On compte une soixante d’entreprises ayant déboursé... 2 020 € pour inscrire une équipe. Certains de nos partenaires ont, par ailleurs, largement contribué au succès de l’événement en inscrivant plusieurs dizaines d’équipes !"

Le COIB ne pouvait, bien sûr, pas manquer d’être présent, lui aussi, et le sera au travers de la participation de deux équipes : l’une composée de membres du personnel et du comité d’administration, l’autre composée par les membres du staff médical.

Enfin, on mettra en évidence la mise sur pied, ce dimanche, d’un Kids Run (12 h 30), une course ouverte aux enfants, totalement gratuite, et pour laquelle chacun est libre de s’inscrire sur place jusqu’à 12 h 15. Les plus grands s’élanceront à 13 h 15.

"Tout le monde est le bienvenu !" lance Pascal Dufourny. "Encore une fois, le site étant public, ce sera peut-être l’occasion pour monsieur et madame Tout-le-monde de croiser quelques-unes des personnalités qui ont marqué l’histoire du sport belge."

