Dimanche, Maes était déjà parti à la faute dans la première manche du slalom géant. Trois jours plus tard, le slalom ne lui pas plus réussi. "Je commets à nouveau une bête faute", a expliqué Maes. "Cela ne peut pas arriver. Il y a quatre ans, j'aurais dit que j'étais encore en phase d'apprentissage, mais à présent, j'ai déjà montré en Coupe du monde que je peux me mesurer au top mondial. Physiquement, tout va bien, je n'étais juste pas assez concentré. Nous devons travailler cela. Je dois skier avec plus de constance et répéter ces bons virages des milliers de fois, afin que cela réussisse aussi en compétition et alors je serai en concurrence avec les meilleurs skieurs du monde."

"Aujourd'hui, j'ai attaqué et j'ai tout donné", a poursuivi Maes. "En slalom géant, si je skie à 90 ou 95 pour-cent, je peux viser une 15e place. En slalom, cela n'est pas possible. J'ai eu trop peu d'entraînements pour cela. Je vais continuer à travailler et revenir plus fort."

Maes n'est pas satisfait de ses Jeux. "Je veux m'excuser auprès de mon équipe de ne pas avoir été en mesure de réaliser ce que je voulais. Tu veux donner quelque chose en retour à ceux qui te soutiennent. Si cela ne marche pas, c'est dommage."

Lors des Jeux 2018 à Pyeongchang, Maes n'avait pas réussi à atteindre l'arrivée lors de la deuxième manche du slalom. En slalom géant, il s'était classé 32e.