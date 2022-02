La Belge, dont le meilleur temps est de 1:16.46 depuis le 11 décembre (Calgary), aura fort à faire face à la Canadienne et son record de 1:15.29. Trente patineuses participent à cette épreuve. Le dernier duel opposera la détentrice du record du monde américaine Brittany Bowe (1:11.61) à la Russe Daria Kachanova. La onzième série entre l'Américaine Kimi Goetz et le phénomène Instragram néerlandais Jutta Leerdam ainsi que la treizième série avec la Japonaise Miho Takagi contre la Russe Angelina Golikova sont également intéressantes. Ce 1.000 m est la troisième épreuve disputée par Tas durant ces Jeux Olympiques. Elle a terminé à la 28e place du 500 m et à la 29e du 1.500 m. Au dernier jour de la compétition, Sandrine Tas participera également au départ groupé (mass start), l'épreuve qui ressemble le plus au roller.