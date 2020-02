Le Comité olympique et paralympique belge (COIB) a annoncé avoir conclu un nouveau partenariat vestimentaire, avec Scabal, pour ses athlètes masculins en vue des Jeux olympiques de Tokyo cet été.

"La marque devient le partenaire vestimentaire officiel de l’équipe et habillera tous les membres masculins pour les évènements officiels" , explique le COIB, en ce compris pour la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo le 24 juillet dans la capitale japonaise. "L’entreprise familiale bruxelloise habillera plus de 250 personnes (athlètes olympiques et paralympiques ainsi que leurs équipes)" , prévoit le Comité olympique belge.

La collection exclusive Olympique sera présentée pour la première fois lors de l’évènement Catwalk to Tokyo, le 17 mars prochain à l’aéroport de Bruxelles-National.