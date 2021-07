David Lehaire et Benoît Peeters

Shane McLeod et Philip Mestdagh ont plusieurs points communs. Avoir amené leurs équipes respectives aux Jeux olympiques n’est pas le moindre. Si le Néo-Zélandais n’en est pas à son coup d’essai, le coach des Cats veut également les mener le plus haut possible à Tokyo.

Nous les avons réunis, avant leur départ pour le Japon, au Beerschot, où les Red Lions achevaient leur préparation. Ils nous ont parlé de leur passion commune, le sport, et de l’admiration qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. (...)