Shane McLeod a trouvé les mots justes pour permettre à ses joueurs de se transcender. Une force qui a marqué les six années du mandat du sélectionneur, qui touche à sa fin.

Il est assis dans le but alors que tout le monde a quitté le terrain. Le téléphone collé à l’oreille. Des larmes perlent le long de ses joues. Shane McLeod a beau être un homme posé, il n’a pas pu rester insensible ce jeudi soir.

"J’appelais la maison", sourit-il, la voix encore enrouée. "Les émotions étaient fortes et je n’ai pas pu me retenir de pleurer. Ma famille a vécu ce trajet avec moi. Ils ont vécu les hauts et les bas. Ma femme a toujours compris ce que je ressentais. C’était un beau coup de fil."

Pour son apothéose dans le costume de coach des Red Lions, il pouvait difficilement rêver d’une journée plus parfaite. "C’est un jour plein d’émotions. Il y a eu beaucoup d’attente à notre sujet puis est venue cette médaille."

(...)