Un résumé des temps forts de la journée de compétition de ce mercredi 9 février aux Jeux olympiques de Pékin.

COMBINÉ NORDIQUE - Geiger, un titre sur le fil

L’Allemand Vinzenz Geiger a arraché à 24 ans son premier titre olympique individuel au terme d'une semaine éprouvante pour son équipe avec plusieurs cas de Covid-19. Onzième à l'issue du concours de saut à ski disputé sur le tremplin normal, Geiger est passé en tête dans le 10 km de ski de fond à moins de 500 m de la ligne d'arrivée. « Je ne sais pas comment j’ai réussi à gagner cette course, c’est incroyable ! » s’est exclamé celui qui a devancé le Norvégien Joergen Graabak et l'Autrichien Lukas Greiderer. Vainqueur du concours de saut à ski, le Japonais Ryota Yamamoto a terminé à la treizième place finale.

SHORT-TRACK - La Corée du Sud récompensée, Hanne Desmet inspirée

En tête lors des huit derniers tours de la finale A, le Sud-Coréen Hwang Daeheon a conquis avec beaucoup d’autorité le titre olympique du 1.500m hommes mis en jeu ce mercredi. Le Canadien Steven Dubois et le Russe Semen Elistratov ont conquis respectivement les médailles d’argent et de bronze. Côté belge, Stijn Desmet s’est classe à la 13e position finale après avoir pris la 3e place en finale B. Précédemment, il avait pris la 5e place de sa demi-finale et en quarts, l’Anversois avait bénéficié de la disqualification de l’Italien Pietro Sighel.

Sa sœur Hanne Desmet, développant un sens tactique aiguisé, s’est, elle, extirpé des séries qualificatives du 1.000m grâce à une belle 2e place dans une course relevée. « J’avais un bon sentiment, j’ai contrôlé la course », assure notre compatriote, qui abordera en confiance les quarts de finale de l’épreuve vendredi. Jusqu’à, on l’espère, une finale A éventuelle...

SKI ACROBATIQUE – Birk Ruud pour une première

Le nom de Birk Ruud restera dans l’Histoire comme celui du premier champion olympique de ski Big Air. Le Norvégien de 21 ans s’est imposé à l’issue des trois runs avec 187,75 points (un total réalisé grâce au cumul de ses deux premiers sauts) devant l’Américain Colby Stevenson (183 pts) et le Suédois Henrik Harlaut (181 pts). Assuré de la victoire avant son dernier run, Ruud a alors empoigné le drapeau norvégien pour effectuer son dernier saut avant de s’envelopper dedans dans l’aire d’arrivée. Il a rendu ensuite hommage à son père, décédé en avril 2021.

SKI ALPIN - Shiffrin à terre, Vlhova s’envole vers l’or

Destinc croisés mais mêmes émotions qui affleurent, ce mercredi, entre Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin. Au bout du suspense, la Slovaque s’est emparé de l’or du slalom après être remontée de la huitième (à 72 centièmes du chrono de l’Allemande Lena Dürr) à la première place lors de la seconde manche. Un succès somme toute logique mais décroché sur le fil pour celle qui domine la Coupe du monde de la spécialité. De son côté, l’Américaine Shiffrin, déjà sortie prématurément en géant lundi, a vécu un nouveau cauchemar en étant déséquilibrée après quatre portes à peine en première manche. La double championne olympique est désormais condamnée à l’exploit en super-G, en descente ou en combiné...

SNOWBOARD – Shaun White s’est fait peur

Pour ses cinquièmes JO, la légende américaine du snowboard Shaun White a connu une entrée en matière délicate en halfpipe, avec une chute dès le premier run, mais l’athlète de 35 ans a assuré l’essentiel en se hissant en finale. « Quel soulagement ! » a-t-il lancé, conscient qu’un podium serait déjà un très beau succès vu son manque d’activité ces dernières années et la qualité de la concurrence, japonaise en particulier.

De son côté, sa compatriote Chloe Kim, la championne olympique en titre de la spécialité, a d’emblée répondu présent, signant le meilleur score des qualifications grâce à son premier run, connaissant elle aussi une chute sans gravité dans le second.

SNOWBOARD – Pour Jacobellis, la cinquième tentative était la bonne !

Le nom de Lindsey Jacobellis a longtemps été associé à la monumentale erreur que l’Américaine, spécialiste du cross, avait commise en 2006 à Turin, lorsqu’elle chuta en faisant le show (via un grab) alors qu’elle avait course (très largement) gagnée. Aujourd’hui, la multiple championne du monde, toujours un peu courte lors des éditions suivantes aux JO (5e, 7e et 4e), a enfin lavé cet affront, décrochant l’or à 36 ans. Comme quoi la ténacité et la... sobriété finissent par payer !