Ils sont nés avec un handicap ou ils ont vécu un événement qui a changé leur vie, ils se produisent à la compétition la plus médiatisée et la plus importante de leur carrière, ils sont loin de chez eux dans un contexte sanitaire très particulier et, enfin, ce sont des sportifs de haut niveau avec toute la pression que cela engendre. C’est pour toutes ces raisons qu’en plus des kinés, médecins ou infirmière, on retrouve dans la délégation belge un préparateur mental et une psychologue.

Diplômé en préparation mentale et psychologie du sport, Simon Calande suit depuis huit mois Maxime Hordies (handbike) et est aussi au service des autres athlètes de la Paralympic Team Belgium à Tokyo.