L’Américaine a quitté la finale après un saut. Elle explique lutter contre ses "démons".

La scène a déconcerté l’ensemble des (nombreux) journalistes présents à l’Ariake Gymnastics Center pour assister à la première finale de Simone Biles dans ces Jeux olympiques : à l’issue du saut et d’une prestation très moyenne pour elle dont les standards sont particulièrement élevés (elle s’est contentée d’une vrille et demie), l’Américaine a subitement quitté la salle de compétition avec sa coach, Cécile Landi. Quelques instants plus tard, elle revenait auprès de ses équipières pour les informer qu’elle en resterait là dans cette finale par équipe et les encourager avant d’enfiler son survêtement et d’assister à la suite des épreuves. Qui se sont achevées par la victoire de la Russie sur les États-Unis, la Grande-Bretagne complétant le podium.

(...)