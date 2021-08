Simone Biles décroche la médaille de bronze à la poutre, coup double pour la Chine JO - Team Belgium Julien Lahou Troisième meilleure prestation, avec 14,000 pts, pour l'Américaine à la poutre. © AFP

Ce mardi matin, Simone Biles a signé son retour lors de ces Jeux de Tokyo. Malgré la jambe tremblotante quelques secondes avant de s'élancer, l'Américaine semble avoir retrouvé ses repères. Du moins quelques-uns. La gymnaste, rongée par le stress au cours des jours précédents, s'est contentée de la médaille de bronze. Celle décrite comme la meilleure gymnaste de tous les temps n'a peut-être pas retrouvé son véritable niveau, mais elle arborait un large sourire pour son retour. Et, après sa prestation, ce fut l'explosion de joie dans le clan Biles. Devant elle, la Chine s'est offert les médailles d'or et d'argent avec, respectivement, 14,633 et 14,233 points. Après avoir fait l'impasse sur quatre finales pour se reconcentrer sur sa santé mentale, cette médaille sonne probablement comme une première victoire sur elle-même.