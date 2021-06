Je dois dire que tout semble plus sérieux maintenant. Je fais le plus d’efforts possible pour me préparer mais j’espère quand même qu’après les Jeux de Tokyo, je pourrai retourner à ma vie d’avant !"

Dans un grand sourire, Axel Cruysberghs résume l’importance que les Jeux olympiques ont soudainement pris dans sa vie. Le n° 1 belge du skateboard, installé à Los Angeles depuis 2017 à la demande de ses sponsors, est du genre à prendre la vie du bon côté. Et comme elle vient, à l’instar de cette perspective olympique qui s’est installée dans son horizon lorsque sa discipline a été inscrite au programme olympique pour Tokyo 2020.