Un retour au sommet et une descente aux enfers : tel est le verdict du combiné alpin, remporté par Michelle Gisin, longtemps diminuée par une mononucléose, et abandonné par Mikaela Shiffrin, vivant un nouveau cauchemar. Au moment de dire adieu à "The Rock", la piste de descente, et "Ice River", celle de technique, deux frissons ont parcouru les quelques spectateurs à Yanqing.

Il y eut la clameur saluant Michelle Gisin, éblouissante dans la manche de slalom après une descente prudente pour s’offrir un deuxième titre olympique d’affilée devant sa compatriote Wendy Holdener et l’Italienne Federica Brignone.

Mais, quelques minutes auparavant, il y eut surtout la stupéfaction face à la nouvelle sortie de piste de Mikaela Shiffrin, après une descente pourtant pleine de panache, chaussée des skis prêtés par Sofia Goggia.

Vice-championne olympique de la spécialité, l’Américaine a quitté le slalom après une dizaine de portes. Elle avait déjà été éliminée après trois portes en géant, dont elle avait décroché l’or en 2018, à Pyeongchang, puis était partie à la faute au même stade du slalom, où elle avait été sacrée en 2014, à Sotchi.

"J’étais concentrée, je skiais bien, mais ça ne marche toujours pas. Je suis ridicule !" a lancé la skieuse de Vail.

Si Shiffrin quittera Pékin sans médaille individuelle, Gisin entre dans un club singulier, celui des skieurs comptant plus de titres olympiques (deux) que de victoires en Coupe du monde (une, en slalom, fin 2020). Déjà médaillée de bronze en super-G, la Suissesse de 28 ans porte le butin familial à quatre médailles olympiques, dont trois d’or, puisque sa sœur aînée Dominique s’était imposée en descente à Sotchi.

Dans l’histoire, Gisin rejoint la Croate Janica Kostelic (2002, 2006) et l’Allemande Maria Riesch (2010, 2014).