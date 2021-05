Special Olympics Belgium (SOB), l'organisation pour les athlètes ayant un handicap mental, organise ce vendredi 14 mai la seconde édition des Jeux Virtuels Special Olympics Belgium, pour remplacer les Jeux Nationaux physiques annuels. Bruxelles est la ville hôte de cette édition. Avec une grande nouveauté: tout le monde peut s'inscrire gratuitement et participer à ces Jeux Virtuels dans 11 disciplines sportives différentes...

Le but des Jeux cette année est qu’un maximum d’athlètes Special Olympics Belgium, mais aussi un maximum de Belges s’inscrivent sur la plateforme virtualgames.special-olympics.be. Chacun peut participer dans 11 disciplines sportives différentes et décider lui-même de l'intensité de sa participation, des sports, de l'équipement, du lieu, du temps qu'il veut y consacrer, du moment et des personnes avec qui il veut le faire - seul, avec des collègues ou des amis. Les non-sportifs peuvent également participer en faisant le geste de victoire, le "V" des Jeux Virtuels, et en le partageant sur les réseaux sociaux avec le hashtag #VirtualGames2021. Chaque participant, sportif ou supporter, soutient les athlètes en ces temps de confusion.

Voici quelques exmples d'exercices proposés:

Partez d’un point et essayer de courir 60 mètres le plus vite possible (athlétisme)

Mettre le volant dans un sceau (placé en hauteur), à chaque fois que cela réussi faire un pas en arrière pour augmenter la difficulté (badminton)

Parcourir le plus de kilomètres possible en une heure (cyclisme)

Lancer 10 fois la balle en l’air avec sa raquette, ensuite 20 fois et si c’est encore trop facile essayons 5 fois avec le bord de la raquette (tennis)

Le week-end de l'Ascension est traditionnellement le point culminant sportif de l'année pour plus de 3.400 - sur un total de 20.000 - athlètes ayant un handicap mental. Mais à cause de la pandémie, Special Olympics Belgium n'a pas encore été autorisée à organiser des activités physiques. C'est pourquoi une alternative digitale, les Jeux Virtuels Special Olympics Belgium, a été lancée.

Chaque participant recevra, s'il le souhaite, une véritable médaille qui lui sera envoyée après l’événement. L'objectif des Jeux Virtuels est de faire bouger les gens et de donner aux athlètes ayant un handicap mental une perspective en ces temps difficiles pour eux.

Sentiment de solidarité

Special Olympics Belgium attache une grande importance au principe du Play Unified, où les personnes avec et sans handicap mental font partie de la même équipe. Il y a donc deux duos d'ambassadeurs unifiés choisis comme visage des Jeux Virtuels. L'animateur radio et télé David Antoine et l’athlète louvéroise Special Olympics et ambassadrice Rosalia Niedziela (17 ans) assumeront ce rôle. Du côté flamand, l’entrepreneuse et ancienne actrice/présentatrice Eline De Munck (33) forme un duo avec Lies Gielis (31, Geel).

"Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir toucher nos athlètes cette année encore, même si c'est de manière digitale. Les athlètes, coachs, parents et volontaires attendent toujours le week-end de l'Ascension avec grande impatience, il était donc impossible pour nous de manquer ce moment. L'année dernière, 11 696 athlètes ont participé aux Jeux Virtuels, ce qui prouve à quel point le besoin de pratiquer du sport est présent", a déclaré Zehra Sayin, CEO de Special Olympics Belgium. "Il est important que l'ensemble de notre communauté continue à éprouver un sentiment d'appartenance et tout le monde peut vraiment participer à l'édition digitale, quel que soit l'équipement disponible. On peut tous faire la différence pour soutenir nos athlètes en participant. Vivez la véritable ambiance SOB et inscrivez-vous dès maintenant !"

Les deux duos d'ambassadeurs unifiés présenteront ensemble les Cérémonies officielles d'Ouverture et de Clôture ce vendredi 14 mai, qui peuvent être suivies en direct sur la page Facebook de l'organisation. L'événement promet d'être festif avec DJ Jack Amai M'n Klak. Les duos s’essaieront également aux exercices sportifs dans les 11 disciplines sportives proposées. Prof Shannon (Saint-Quentin) et prof Dorien (Retoré), connus par les athlètes SOB, seront présentes cette année encore pour expliquer tous les exercices sportifs. .

Manneken Pis en tenue SOB

Les Jeux Nationaux se déroulent normalement chaque année dans une ville ou une commune hôte, et cette année, l'honneur revient à la Ville de Bruxelles. C’est pourquoi Manneken Pis porte la véritable tenue sportive Special Olympics. La flamme de l'espoir sera allumée sur la Grand-Place.