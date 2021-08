Ne faites pas ça chez vous. Nouveau sport au programme des Jeux olympiques, l’escalade a déjà marqué les esprits pour son côté spectaculaire lors des premières épreuves qualificatives.

Une scène gigantesque, un DJ chaud bouillant et, devant un parterre avec les membres des comités olympiques et des journalistes ébahis, les meilleurs grimpeurs (hommes et femmes) se sont disputé une place en finale du combiné sur une plaine aux airs de Rock Werchter. Avec 50 000 personnes de moins sur la main stage.



(...)