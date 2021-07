Sven Vanthourenhout; sélectionneur de la Belgique: "Jamais une médaille d'argent ne m'a fait autant plaisir" JO - Team Belgium Belga Wout van Aert a immédiatement saisi sa première chance de médaille aux JO de Tokyo, dès samedi, en remportant celle d'argent dans la course sur route où il n'a eu qu'à tolérer la suprématie de l'Equatorien Richard Carapaz. © BELGA

Le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout ne cache pas son admiration pour Van Aert. Le champion de Belgique a surtout impressionné sur le Mikuni, principale difficulté sur un parcours déjà très difficile. "Tous ceux qui se sont frotté à cette ascension ces derniers jours le savent : ce que Wout a posé là-bas aujourd'hui est fantastique. Cette ascension fait peur mais il la franchit aujourd'hui avec les meilleurs. Cela montre ses qualités." Van Aert n'a pas pu couronner sa solide performance avec le prix ultime, le titre olympique. Mais aux yeux de Vanthourenhout, la joie de la deuxième place l'emporte. "En fait, je n'ai jamais été aussi satisfait avec une médaille d'argent. Carapaz est le vainqueur logique, il était très fort. Il était déjà là sur le Mikuni, aidant à forcer le break." Selon Sven Vanthourenhout, l'équipe a également fait un excellent travail. "À mon avis, nous avons réalisé le parcours parfait. Cela ne s'est peut-être pas déroulé à 100 % comme nous le souhaitions, mais peu importe". Wout Van Aert semble à nouveau être un sérieux prétendant à une médaille dans le contre-la-montre de mercredi, même si le sélectionneur national mise sur la prudence. "Cela a coûté des forces et nous n'avons pas vu ses concurrents ici, des hommes comme Rohan Dennis, Filippo Ganna, Stefan Küng pour n'en nommer que quelques-uns. Ils se disputeront la médaille d'or. J'espère qu'il sera récompensé quelque part et, je n'ose pas le dire, décroche à nouveau l'argent". Remco Evenepoel, qui n'a pas pu prendre part au final samedi, a également une chance dans le contre-la-montre, selon Sven Vanthourenhout. "J'ai déjà dit que nous pouvions remporter deux médailles, mais cela pourrait tout aussi bien être une quatrième et une cinquième place. Ils sont tous les deux prêts à faire un contre-la-montre solide."