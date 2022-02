Un résumé des temps forts de la journée de compétition de ce dimanche 6 janvier aux Jeux olympiques de Pékin.

Patinage de vitesse – Van der Poel exact au rendez-vous

Le Suédois Nils Van der Poel n’a laissé à personne le soin de remporter l’or sur 5.000m sur l’Anneau national de patinage de vitesse. Parti dans la dernière série à deux, en compagnie de notre compatriote Bart Swings, le patineur nordique de 25 ans, parti sur un rythme modeste, est monté en puissance dans la seconde partie de la course pour finir carrément en trombe. Ce qui était indispensable pour déloger le Néerlandais Patrick Roest (6.09.31) de la première place ! Nils Van der Poel a établi un chrono de 6.08.84, un nouveau record olympique pour celui qui était déjà détenteur du record du monde sur la distance. Et si le Norvégien Hallgeir Engebraaten a complété le podium en 6.09.88, Bart Swings a, lui, dû se contenter de la 7e place (6.16.90). Une place de top 8 certes mais qui a un peu déçu le Louvaniste. "J’aurais pu faire mieux !" convient-il. "J’ai voulu suivre le tempo de Van der Poel et j’en ai un peu perdu ma technique. Mais je suis en excellente condition en vue de la mass-start."

Saut à ski - Kobayashi apporte un premier titre au Japon

Ryoyu Kobayashi a remporté l'épreuve de saut à ski sur le tremplin normal au terme d'un magnifique concours. Le sauteur à ski de 25 ans, double vainqueur de la Tournée des quatre tremplins, a apporté au Japon son premier titre dans la capitale chinoise. Avec un total de 275 points, Kobayashi a devancé l'Autrichien Manuel Fettner (270.8) et le Polonais Dawid Kubacki (265.9). C'est la première médaille pour le Japon dans cette épreuve depuis l'argent de Kazuyoshi Funaki à Nagano, en 1998.

Ski acrobatique - Anthony détrône Laffont sur les bosses

Intouchable sur la piste de Zhangjiakou, l’Australienne Jakara Anthony (23 ans) a remporté la médaille d’or de l’épreuve du ski de bosses chez les femmes grâce à un total de 83,09 points. Elle succède au palmarès à la Française Perrine Laffont (77,36 pts), qui espérait réussir le doublé olympique mais échoue finalement à la plus mauvaise place, la quatrième. L’Américaine Jaelin Kauf (80,28 pts) et la Russe Anastasia Smirnova (77,72 pts) sont, elles aussi, montées sur le podium.

Ski alpin – la descente hommes reportée

Comme lors des éditions 2010 et 2018, les descendeurs n’ont pas pu prendre leur départ le jour prévu, l’épreuve reine étant reportée à lundi à Pékin en raison des violentes rafales de vent, jusqu’à 70 km/h. Les spécialistes de la vitesse s’élanceront finalement ce lundi (4h du matin en Belgique), les conditions s’annonçant meilleures.

Ski de fond – Bolshunov en patron

Sur un parours très exigeant et rendu plus difficile encore par les conditions de froid et de vent, le Russe Aleksander Bolshunov a écrasé l’épreuve du skiathlon (15km classique + 15km libre) en dépit d’une chute en début de course. Parti avec le Finlandais Niskanen (3e, à... 2 minutes), l’enfant terrible du biathlon russe a tué tout suspense dès la mi-course, creusant un écart très important sur son compatriote Denis Spitsov (1:11) dans la deuxième partie de l’épreuve. Ce qui a fait dire à notre représentant, Thibaut De Marre (54e), rattrapé par le futur vainqueur aux deux tiers de la course, d’avoir "vécu une course historique". Après les quatre médailles ramenées de Pyeongchang, il s’agit à 25 ans du premier or olympique pour Aleksander Bolshunov, double vainqueur de la Coupe du monde et champion du monde en titre de skiathlon.

Snowboard – la Nouvelle-Zélande en or pour la première fois

Née en Australie d’un père néo-zélandais et d’une mère américaine, Zoi Sadowski-Synnott a décroché le premier titre de l’histoire aux JO d’hiver, pour les Kiwis, ce dimanche, en imposant sa loi en slopestyle. La jeune femme de 20 ans, championne du monde 2019 et double lauréate des X-Games cette année, a été la seule à dépasser la barre des 90 points (92,88 pts) lors d’un dernier run spectaculaire. L’image sympa du jour : l’Américaine Julia Marino et l’Australienne Tess Coady, respectivement en argent et en bronze, se sont précipitées sur la gagnante dès son arrivée pour la féliciter. Sadowski-Synnott succède à Jamie Anderson, double championne olympique 2014 et 2018, qui n’a terminé que neuvième. "J'espère vraiment que ma performance ici encouragera les jeunes, et tous les Néo-Zélandais, à faire du snowboard, le meilleur sport qui soit", a commenté la médaillée d’or.