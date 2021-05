Le verdict est tombé ce vendredi après-midi et il est cruel : Nicholas Corten et Indra Craen n’accompagneront pas Jaouad Achab, qualifié en -68 kg, aux Jeux de Tokyo… En attendant Raheleh Asemani samedi, en -57 kg, Nicholas et Indra ont, en effet, tous deux été battus en quarts de finale du Tournoi de qualification olympique se disputant en cette fin de semaine, à Sofia, théâtre en avril de l'Euro.

En -80 kg, Nicholas Corten, tête de série n°8, s’était pourtant débarrassé de l’Ukrainien Voronovskyi, n°11, sur le score de 16-10 pour avoir le droit de défier en quart de finale l’Italien Alessio, n°3 de cette compétition réservée aux Européens. Le face-à-face fut très tactique, les deux combattants comptant leurs coups. Et ce fut le Belge qui prit l’avantage à 1-0, sur pénalité, puis 3-0, à la dernière seconde du premier round. La deuxième manche ne vit aucun point marqué en dehors d’une pénalité infligée à Nicholas qui menait donc 3-1.

Le début du troisième round fut à l’image des deux premiers, si ce n’est que l’Italien parvint quand même à marquer, à 45 secondes de la fin, pour égaliser (3-3). Prolongation d’une minute et… golden score ! La tension était extrême, à peine perturbée par un appel à la vidéo du clan belge qui ne déboucha sur rien. Mais, alors que les secondes s’égrennaient à toute allure, Alessio plaça un coup à la tête de notre compatriote ! 0-3. À 2’’88 du terme de ce combat, le rêve olympique de Nicholas Corten s’était envolé. Dur…

En -67 kg, catégorie où elle avait obtenu la priorité sur Laura Roebben vu son meilleur ranking mondial (41e pour 61e), Indra Craen, tête de série n°9, avait, elle, écarté la Suédoise Johansson, n°8, sur le score de 22-10. Opposée ensuite à la Française Wiet, n°1 de ce Tournoi de qualification olympique, Indra n’a jamais pu inquiéter son adversaire, encore médaillée de bronze en avril, à l’Euro. En même temps que les coups, les points défilèrent en faveur de la Française : 0-8, 0-15 et, finalement, 4-23. Rien à redire, cette fois !