Ils ne sont plus que trois ! Trois Belges espèrent, en effet, encore accompagner Jaouad Achab, officiellement qualifié en -68 kg, aux Jeux de Tokyo… Et leur dernière chance passe en cette fin de semaine par Sofia, où a lieu le Tournoi de qualification olympique réservé aux Européens. En attendant Raheleh Asemani samedi, en -57 kg, Nicholas Corten (-80 kg) et Indra Craen (-67 kg) ont franchi le premier obstacle, ce vendredi matin.

Engagée en -67 kg, catégorie où elle a obtenu la priorité sur Laura Roebben vu son meilleur ranking mondial (41e pour 61e), Indra Craen a écarté la Suédoise Johansson sur le score de 22-10. Tête de série n°9 de cette compétition, Indra a mené tout le combat face à la n°8. 8-1, 20-4 et, finalement, 22-10 : tel est le résultat de ce huitième de finale. En quart, Indra devra sortir le grand jeu face à la Française Wiet, tête de série n°1.

Côté masculin, en -80 kg, Nicholas Corten, tête de série n°8, s’est débarrassé de l’Ukrainien Voronovskyi, n°11, sur le score de 16-10 et retrouvera en quart de finale l’Italien Alessio, n°3. Objectif de nos compatriotes : gagner encore deux combats, quart et demi, car seuls les vainqueurs des demi-finales de ce Tournoi qualificatif olympique se verront attribuer un ticket pour Tokyo ! À suivre donc…