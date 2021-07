Le 23 octobre 1964, le Néerlandais Anton Geesink devient le premier non-Japonais à décrocher l’or olympique sur les tatamis du Nippon Budokan. Ce vendredi, plus de 56 ans plus tard, la discipline pourrait de nouveau connaître un tremblement de terre dans sa Mecque tokyoïte avec le possible troisième titre olympique d’affilée du Français Teddy Riner (+100 kg).