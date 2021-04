Cédric Nuytinck ne disputera, hélas, pas les Jeux de Tokyo ! Battu par le Tchèque Sirucek sur le score de 1-4 lors des repêchages du Tournoi de qualification olympique, ce samedi soir, à Guimaraes, notre compatriote a épuisé toutes ses chances de sélection et ne succédera pas à Jean-Michel Saive, présent aux JO entre 1988 et 2012. Seul rescapé belge du tour préliminaire après trois victoires lui offrant la première place de son groupe (devant le Turc Yigenler, l’Ukrainien Pryshchepa et l’Israélien Tauber), Cédric Nuytinck s’était incliné en huitièmes de finale, face à l’Ukrainien Kou, sur le score de 0-4 (12-14, 8-11, 8-1, 12-14). Mais il bénéficiait d’une tout dernière chance face au Tchèque. Malheureusement, il s’est incliné par 7-11, 9-11, 10-12, 11-7, 7-11…