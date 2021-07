Elle était venue avec la voloNté d’être la guide de la délégation belge de tennis. Elle sera finalement repartie de Tokyo sans la moindre victoire. Elise Mertens a quitté pour la petite porte ses premiers Jeux olympiques. Une grosse déception.

À 25 ans, la Limbourgeoise n’a pas tenu son rang. N°1 mondiale en double et n°17 en simple, elle n’a jamais déployé son jeu. Crispée, elle a multiplié les erreurs lors de son premier tour face à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 34). Elle s’est inclinée 6-4, 4-6, 4-6. "D’un côté, je suis ravie d’avoir joué pour mon pays. D’un autre, je suis déçue de ne pas avoir réalisé un meilleur parcours. Alexandrova prend des risques. Comme la balle restait dans le court, j’étais mise sous pression. Je n’ai pas trouvé la solution. Les conditions étaient très difficiles aujourd’hui. Les jambes étaient lourdes dans le troisième set."

Cet échec ne l’a pas dégoûtée des Jeux olympiques. Elle l’a promis. Elle reviendra dans 3 ans. Elle aura alors 28 ans, l’âge de raison dans le tennis.

"J’espère que je pourrai me qualifier pour les Jeux à Paris dans 3 ans et faire mieux. Là, je vais quitter le village olympique dans 48 heures et partir aux États-Unis pour mon prochain tournoi, un WTA 500 à San Jose. Ensuite, j’irai au Canada, puis à Cincinnati et à l’US Open. La saison est loin d’être terminée."

Le tennis belge s’en remet donc à Alison Van Uytvanck, notre dernière représentante tous tableaux confondus. En double, elle avait déjà affiché un bon niveau. En simple, elle a pleinement profité d’un premier tour facile contre la Croate Jorovic 6-3, 6-2. Au 2e tour, elle se frottera à la redoutable Petra Kvitová. A 31 ans, la Tchèque avait surtout connu son moment de gloire au début des années 2010 lorsqu’elle remportait Wimbledon (2011 et 2014) et la Fed Cup (2011, 2012, 2014, 2015 et 2016 sans oublier ses 28 titres en tout. Sa vie a basculé en 2017 lorsqu’elle a été agressée au couteau à son domicile par un cambrioleur. Elle a subi une opération à la main. En 2018, elle revenait dans le top 5 et à son meilleur niveau.